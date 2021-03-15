熱火中鋒里歐納德(Meyers Leonard)因為在打電玩時使用侮辱猶太人的不當言語(Kike)，遭到聯盟罰款5萬美元與禁賽1周，並強制接受「種族多元化教育課程」。里歐納德本來就受傷不能上場，禁賽仍讓他失去1周的薪水，球團總裁萊里(Pat Riley)也無限期禁止他隨隊旅行。

俠客歐尼爾(Shaquille O'Neal)說：「我在那裡打過球，像熱火這樣的球團，他們無法忍受這種事。他只是犯了一個錯，但我們是職業球員，我們日夜24小時都被關注，必須讓自己有更高的標準，因為外界常引用、或是錯誤引用我們說的話，我們必須以身作則。」

巴克利(Charles Barkley)意外寬容，他認為沒必要追殺里歐納德。「我喜歡里歐納德，雖然他說了蠢話，犯下大錯。在我們今日的社會，他們把這稱為取消文化(cancel culture)。每當有人失言就會被群起攻之，威脅要他的命，我對此很不以為然。我們當年在休息室常說的那些東西，現在都不能再講了。」

取消文化就是現代常見的下架封殺行動，當一個公眾人物失言或是政治立場不同，讓他在專業領域的表現連帶遭到抵制與否定。美國前總統歐巴馬(Barack Obama)曾表示：「很多奉獻過社會的善人也是有瑕疵的，別忘了你極力圍剿的那些人，可能也跟你擁有一些生活上的共通點。」英國「豆豆先生」羅溫艾金森(Rowan Atkinson)也痛恨那些搞封殺的網友，將之比喻為「拿著乾草叉與火把的暴民」。

(中時新聞網)