每天在辦公室上班，久了總會覺得單調乏味，不過偶爾也會發生充滿動力的事情。日前有名網友與幾位同事晚上留在公司加班，抬頭突然看到讓他臉紅的一幕，讓他羞得不敢直視，悄俏拍下這個畫面後傳上網，果然引起萬人暴動留言：「黑絲襪魅力真的擋不住，叫人怎麼專心上班？」

一名網友在臉書社團《爆廢公社二館》上傳了一張照片，照片中可見，原PO看到1男1女同事正在公司上班，男同事坐在位置上認真地盯著電腦螢幕，一旁則站了一名留著金髮、身穿黑色短裙套裝、黑絲襪與高跟鞋的年輕女同事，她竟然整個身子趴在辦公桌上，然後兩腿往後一伸，一雙又美又細的大長腿，一覽無遺，任何男人看到這個畫面都會小鹿亂撞，難怪原PO會害羞直呼：「眼睛該放哪？」

原來這名網友近日與同事一同在公司加班，不過當他要起身時，一抬頭就驚見如此讓人眼紅心跳的畫面，讓他當場嚇傻，並PO上網與廣大的網友們分享。

照片曝光不久，果然吸引萬名網友朝聖，引發一陣暴動，紛紛到底下留言：「這樣怎專心上班...？」、「制服誘惑。」、「我都沒有這種同事。」、「這個腿的比例對腿控很可以啊！」、「想當你同事。」、「黑絲襪真的抵擋不住。」

更有不少網友搶著要與原PO當同事，並不斷詢問，「貴公司還有缺打雜臨時工嗎？」、「我有打掃清潔的專長，不給薪沒關係，不知貴公司是否有需求？」、「這每天加班我沒問題。」，讓枯燥的加班日常多了點趣味。

(中時新聞網)