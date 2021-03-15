美股上周五漲跌互見，台北股市加權股價指數今（15日）開盤以16256.58點、小漲1.4元開出後隨即翻黑小跌30餘點，台積電開盤雖以平盤614元開出，受美技股下跌影響也轉跌，開盤5分鐘一度下跌4元至610元。

雖然拜登總統已簽署1.9兆美元的紓困案，但因美債殖利率又升至1.6%，美股表現分岐，道瓊工業指數收盤上漲293.04點，以32778.64點作收，那斯達克指數終場則下挫78.84點，收在13319.86點，S&P 500指數收盤上漲4點，收在3943.34點，費城半導體收盤也下挫32.04點，收在2965.09點，而台積電ADR收盤下跌1.88%，聯電ADR也下跌 0.45%。

台股12日收在16255.18點，單周反彈399.95點，周線終結連2黑。法人認為台股基本面不變，仍然呈現審慎樂觀的看法，預估台灣科技股產業仍繼續有表現空間。

法人建議，目前對於科技產業為主，傳統產業為輔的操作策略不變，短線上科技整理，則可轉倉加碼傳產類股去年基期較低、較受疫情影響且壓抑營收的落後補漲類股，傳統產業如電動汽車、全球汽車、航運與餐廳等類股，實體經濟活動逐漸恢復，且在中國大陸經濟快速回溫下，預計內需受惠廠商值得觀察。

(中時新聞網)