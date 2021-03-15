民進黨立委王定宇。（資料照片）

已婚的民進黨立委王定宇被周刊拍到民進黨發言人顏若疑似同居，王定宇今天上午閃電現身立院，稍後還會2次說明。王定宇對租屋問題強調，事情告一段落，租了4、5個月，他也不想租了。至於財政申報，並沒有問題，問題在呈現時按錯鍵，民國109年的申報被108年的資料蓋過。

王定宇說，相關問題他第一時間就回應了，就是單純分租狀況，從一開始到現在太太家人都很清楚，這幾天也看了事情的發展，至於這段時間讓支持的朋友擔心，讓媒體朋友花了很多時間，他覺得「很不好意思」，租屋的事情應該告一段落，他也不再租了，租了幾個月而已，「這就是一個租屋、房東房客的關係」，他太太從租屋到不租都清楚。

他並說，有關監察院的貼文，一剛始內容並不精準，後來他修改了幾次，他民國108年及109年都有申報，後來申報人員誤觸了，把 108年蓋過109年的，2年的資料都在監察院，上周經監察院的了解，也簽名應會揭露正確的狀況，不是監察院誤觸，是申報人員按錯鍵了，原來是109年要蓋過108年，就是作業上的疏忽，至於申報內容及資料全部早在監察院裡，申報沒有問題，就是在呈現時按錯鍵。

立委王定宇15日出席立法院國防外交委員會簽到，對於租屋緋聞一事表示，房屋已退租，而監院財產申報的錯誤已更正。（王英豪攝）

王定宇一早到立法院委員會簽名後快閃受訪，多數媒體都未到場，他預定接近10點再次現身對外說明。

(中時新聞網)