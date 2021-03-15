Yo-Yo Ma plays cello in vaccine waiting room in Massachusetts

知名大提琴家馬友友週末在美國麻州校園接種第2劑COVID-19疫苗後的15分鐘觀察期間即興演奏，讓現場民眾驚喜不已，許多網友看了相關影片後大讚撫慰人心。

根據校方臉書（Facebook）影片，馬友友昨天在伯克郡社區學院（Berkshire Community College）接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗後，戴著口罩的他在場邊坐著拉大提琴，現場聽眾報以熱烈掌聲。

許多網友留言大讚馬友友人真好，透過音樂撫慰人心，「真是偉大音樂家」，並說現場等著打疫苗及剛打完疫苗的民眾很幸運能大飽耳福。

「伯克郡鷹報」（The Berkshire Eagle﹚報導，當地合作推動疫苗施打作業的單位形容這是一場「非常特別」的音樂會，並說馬友友「希望給一點回饋」。

法新社提到疫情期間，65歲的馬友友在社群媒體上一直活躍，時常會利用主題標籤「撫慰之曲」（#songsofcomfort）來分享他演奏的片段，同時提倡全球疫苗公平分配。

馬友友也曾多次在線上表演悼念疫情受害者，並且向醫護人員致敬。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，截至今天上午6時（台北14日晚間6時），美國已施打1億706萬274劑COVID-19疫苗，分配劑量累計1億3584萬7835劑。

美國施打的疫苗包括美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的疫苗、莫德納公司（Moderna）疫苗，以及嬌生集團（Johnson & Johnson）的疫苗。

美國疾管中心表示，已有6978萬4210人施打至少1劑疫苗，3745萬9269人完成疫苗接種。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1100315

(中央社)