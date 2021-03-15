根據《HoopsHype》記者史科托15日搶先爆料，目前處於16連敗窘境的火箭，全隊唯一的「非賣品」將是還沒傷癒復出的先發中鋒伍德，其他所有火箭球員都有可能在今年交易截止日前，也就是26日前被交易出去，其中以歐拉迪波最有可能再被交易。

伍德當前仍因腳踝嚴重扭傷，已經連續缺席15場例行賽，卻距離宣告傷癒復出的日子越來越近，他在本季替火箭打了17場，場均22.0分、10.2籃板、1.3助攻與1.5籃板，堪稱相當優質的年輕長人，火箭當然不想把他放上交易檯面。

反觀本季場均20.1分、5.2籃板及4.7助攻的歐拉迪波，自從被溜馬交易到了火箭，始終不肯跟火箭真正效忠，也拒絕了火箭提前續約要求，才讓火箭對他感到心灰意冷，隨時可能把他交易走人，目前包含勇士、尼克、熱火等隊都有興趣。

不過火箭同樣也想送走的球員，就是才剛宣布跟火箭分道揚鑣的先發大前鋒塔克，由於塔克相當不滿自己待在火箭越來越不受重用(主因還是火箭總教練西拉斯的調度)，才會打算提前走人，反正火箭本季幾乎已經提前擺爛，送走塔克早已沒差。

(中時 )