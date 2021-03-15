在過去的十年，中國大陸航太商業化呈現爆炸式的成長。粗估，至2020年11月時，中國大陸已有160多家相關從事業者。其中，更是有半數以上是在過去7年所成立的。這些航太業者承攬的業務，包括從衛星製造，到火箭發射不等。樂觀派認為，中國大陸航太事業未來發展將勢不可擋。由中國大陸政府出資的航太智庫也表示，2018年投資在這些民營航太金額為35.7億人民幣約5.5億美元，不過到2025年時，可望超過306億人民幣約47億美元。

隨著中國大陸對商業衛星的需求服務不斷增加，也吸引越來越多內地業者除參與設計外，並製造自己專屬衛星。

中國航天科技集團 (China Aerospace Science and Technology Corporation)表示，在未來五到十年期間，中國大陸將發射四千顆商業衛星以應內需市場。這令人驚嘆的數量，也是現行已在太空軌道上，運行四百逾顆的十倍之多。

外界對中國大陸航太商業化這個生力軍，抱以諸多期待，希望為傳統組織冗餘，且常預算透支的老前輩們注入一股活水。

與特斯拉汽車同屬相同老闆的無人火箭SpaceX公司，也被中國大陸同業奉為圭臬與標竿。因此，中國大陸星際榮耀（iSpace）誓言要在2021年底，讓自己雙曲線二號（Hyperbola 2）火箭能成功發射升空。至於這雙曲線二號，是一個可多次使用，且垂直回收的單節火箭，與SpaceX的獵鷹9號火箭（Falcon 9）幾乎是一個模子刻出來的。

雖然中國大陸航太事業相關業者，如雨後春筍般冒出，但事實上，產業近期看起來，並非如此地樂觀。

坦言之，中國大陸航太相關創新業者，很難像基本上都是由私人出資的美國一樣能商業化。一些民營中國大陸航太企業，事實上也具國有化色彩，例如，航天科工火箭（ExPace）與中國火箭（China Rocket）等。

另外，一些表面上看起來是私人經營航太業者，但實際上也有拿各省或地方政府的金錢資助。缺乏真正的民間資金下，也讓這些公司行號慢慢地逝去創新能力，與節省成本方面的動力。

同時，中國大陸私人航太創新公司也要面對，無論在國內產業與融資項目來說，不僅規模巨大且相對容易取得的兩家國企（SOEs）競爭壓力。像是航天科工火箭這種國企，在A輪融資時，就可輕易獲取十億人民幣約1.54億美元的金援。

至於名目上是私人公司，例如星際榮耀等，則才拿到大概一億人民幣約0.15億美元。A輪融資，就是當公司產品日漸成熟時，還沒收入或收入很少，甚至還虧損，但已有完整商業模式可以拿得出檯面。這種對國企偏心支持，也符合習近平主席設定要國企更強，更好與更大的目標。

(時報資訊)