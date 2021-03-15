在過去的十年，中國大陸航太商業化呈現爆炸式的成長。粗估，至2020年11月時，中國大陸已有160多家相關從事業者。其中，更是有半數以上是在過去7年所成立的。這些航太業者承攬的業務，包括從衛星製造，到火箭發射不等。樂觀派認為，中國大陸航太事業未來發展將勢不可擋。由中國大陸政府出資的航太智庫也表示，2018年投資在這些民營航太金額為35.7億人民幣約5.5億美元，不過到2025年時，可望超過306億人民幣約47億美元。(以下文接2-1)

還有，相關法律條文不足，更為中國大陸民營航太業者未來發展，更增添諸多不確定性。儘管2013年人大時，立法計劃納入一項相關條文，但中國大陸還是沒有一套完整的航太法律規定。

在亡羊補牢下，2019年相關航太商業化立法，這才又跨出另一步，但還是有許多模糊地帶尚未釐清。例如，私有航太業者是否可興建自己的火箭發射台，或者必須得借用解放軍四個發射台的其中一座。

同時，中國大陸一些民營航太業者，在火箭發射方面也不是很順遂。三家私人航太公司中有兩家，例如零壹空間科技（OneSpace）與藍箭（LandSpace）在唯一一次軌道發射就以失敗收場。至於其它的中國大陸同業雖表現好很多，但2020年7月與9月有兩次的航天科工火箭，以及2021年2月的星際榮耀，都慘遭滑鐵盧。

從前述火箭發射失敗也可看出，中國大陸實力目前是難與歐美大國並駕齊驅。至於創新程度來看，中國大陸也是比較欠缺的。事實上，中國大陸業者幾乎僅能出產一些小型，使用固體燃料，以及一次性的火箭產品。而發射成本方面，也根本無法與美國SpaceX相比。

航天科工火箭雖宣稱，一公斤酬載將自己快舟一號運載火箭，送入軌道平均成本為一萬美元，最後也壓低至五千美元，但跟SpaceX的獵鷹九號所出示的牌價每公斤2720美元，或者獵鷹重型運載火箭（Falcon Heavy）的1410美元相較後，頓時高下立判。

在未來幾年中，中國航天要有突破性技術的話，幾乎肯定是由傳統國企一手包辦，而不是這些私人民營業者。因為，像中國航天（CASC）與中國航天科工集團 (China Aerospace Science and Industry Corporation)擁有數十年經驗，來自政府穩定金援，擁有數千位員工，數十個實驗室與諸多子公司，以及已有一套高科技產品與服務規模。不過，這些航太國企都會把最好產品與最佳服務，貢獻給解放軍與將政府部門，而不是民營或國際客戶。

其實，民營航天業者加入市場，也是有一些象徵性的競爭意義。因經商業化航太業者，也會殺出一條血路，找到中國大陸內需市場屬於自己的利基點。

不過，這些民營商業化的航太業者，現在並不是扮演領頭羊角色，而只是中國大陸航太戰略計畫中的備胎而已。因此，中國大陸航太即使已商業化，目前來看，無論在產品價格破壞或產業創新能力方面，都不太會讓國內外有為之驚艷的舉動。

(時報資訊)