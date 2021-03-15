周日隔夜市場美股期貨走高，預告周一現貨市場料將開漲，以及可望延續上周帶動道瓊工業指數與標普500指數創下歷史新高的升勢。

目前道瓊指數期貨上漲110點或0.34%，報32,775點。標普500指數期貨漲0.23%，那斯達克100期貨漲0.24%。

上周美股表現強勁，道瓊工業指數周線上揚4%，標普500指數漲2.6%。上周五標普500指數與道瓊指數雙雙創下歷史收盤新高。

儘管上周五那斯達克指數因公債殖利率急升而遭到拋售，但周線仍然收漲3%。

債券殖利率攀升使成長型股票近來面臨挑戰，並促使投資人轉向周期型股票。本月以來，那斯達克指數漲不到1%，而道瓊指數與標普500指數分別上漲6%和3.5%。

上周五，美國10年期公債殖利率升至1.642%，創下2020年2月以來新高。

因投資人轉向受益於經濟急速復甦的小型股，羅素2000指數上周飆漲逾7%。

拜登上周簽署了1.9兆美元新冠紓困方案，激勵市場上演慶祝行情。美國國家稅務局（IRS）上周五開始處理1,400美元的發放，這張支票已在周末開始匯入個人帳戶。

這項龐大的法案亦將為新冠肺炎疫苖接種投入近200億美元，並為州、地方與部落政府提供3500億美元金援。

投資人將密切關注本周二與周三聯準會召開的FOMC決策會議，屆時該美國央行將做出利率決議。未來這一周，債市的波動可能取決於聯準會的動向。

聯準會料將承認經濟成長強勁許多。債券專家亦將密切關注聯準會官員是否調整其利率前景，目前聯準會所提供的利率前景顯示直到2023年都不會升息。

高盛首席經濟學家David Kostin周日向客戶表示，他預期未來幾個月利率將持續上漲，投資人將不得不「繼續應付有關於經濟過熱與聯準會收緊政策的不安情緒」。

(時報資訊)