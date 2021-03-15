北市內湖基湖路二段某大樓驚傳保全墜落身亡意外！早班同事上班交接時，找不到年約70歲大夜班保全，發現時疑巡邏時不慎從大樓電梯井墜落到B3，尋獲時才發現出事，救護人員獲報到場，該保全已失去生命跡象，明顯死亡，警消仍在釐清意外確切原因。

(中時新聞網)