交接班找不到人 內湖大樓保全電梯天井墜落B3身亡 09:032021/03/15 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內湖大樓保全電梯天井墜落B3不治。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市內湖基湖路二段某大樓驚傳保全墜落身亡意外！早班同事上班交接時，找不到年約70歲大夜班保全，發現時疑巡邏時不慎從大樓電梯井墜落到B3，尋獲時才發現出事，救護人員獲報到場，該保全已失去生命跡象，明顯死亡，警消仍在釐清意外確切原因。 陰陽眼男喊「公司有鬼」查出駭人事故 揭反轉真相同事傻眼 台北市買房有多難 他預算開3000萬 找不到理想屋 (中時新聞網) #保全 #找不到 #內湖 #墜落 #B3 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 70萬份藻礁連署書 運台北保全 04:102021/03/14 地方新聞 東湖幼托短缺 遭轟惡搞家長 04:102021/03/15 地方新聞 日祭防疫新措施 國際航班入境每班最多100人 16:092021/03/10 國際 台南拆除工人遭墜落鐵塊砸破頭 當場斷手意識模糊 12:582021/03/06 社會 新店男子墜落社區中庭身亡 死因釐清中 15:092021/03/04 社會 國中妹失戀墜樓頸下全癱 媽淚崩：不要救了 09:312021/03/10 生活 中保轉型有成 非保全本業營收首度過半 14:562021/03/11 財經 保全爸獨養2子女到大學畢業 8年後慘淪1天吃1餐 15:432021/03/12 社會 南投國道「橋聳雲天」景點傳意外 男子從70公尺高處墜落砸地身亡 21:112021/03/06 社會 上周工安意外才釀兩死 高雄新建案工人摔落鋼骨左手骨折 10:292021/03/09 社會 房價高漲 去年台中低單價公寓最受青睞 20:122021/03/11 財經 社會熱門新聞 男開國道打燈換車道仍收9張罰單 噴飛4萬關鍵原因曝光 - 社會 制服誘惑 加班羞見OL趴電腦露黑絲長腿 網暴動：怎專心上班 - 社會 金絲貓夜店擠爆上千人狂嗨 警方臨檢傻眼：全來看偶像表演 - 社會 打燈換車道7分鐘收9張罰單 網轟不能連續開罰監理站回應了 - 社會 高雄女傳訊「你不要後悔」輕生亡 真相曝：姊弟戀10多年分手 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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