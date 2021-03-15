鴻海集團轉投資的日本夏普（Sharp）光學鏡頭子公司康達智（Kantatsu）會計處理不當，估2018會計年度到2020會計年度累計影響夏普集團營收約75億日圓，稅前獲利影響約76億日圓。

夏普12日公布調查委員會的調查結果，指出康達智會計處理不當，有錯誤且不正當的情事發生，包括沒有客戶訂單卻虛報銷售以及其他交易詐欺等；估計從2018 會計年度到2020會計年度，對夏普集團營收的直接影響規模累計約75億日圓，稅前獲利累計影響76億日圓。

夏普在財報說明內容中指出，康達智會計處理不當，歸咎於康達智公司高層輕忽法規與會計準則、公司內部文化只優先考量業績、控管不當及機制形式化、管理機制脆弱等問題；夏普集團也有內控機制不彰、母公司對子公司任命人事不能勝任、對子公司經營管理不當，以及母公司監管待擴大等問題。

日本媒體報導，夏普社長野村勝明對此向股東、投資者和其他各界表示歉意，表示會加強措施確保問題不再發生，並強化集團對康達智監管機制。

康達智主要生產智慧型手機用光學鏡頭產品，市場人士指出，康達智生產的相機鏡頭，之前間接提供給蘋果iPhone使用。蘋果2019年前200大供應鏈廠商名單中，康達智位於中國江蘇連雲港新浦經濟開發區據點也入列。

康達智在日本福島縣須賀川市設有模具工廠，從事設計研發、模具製作、樣品試作，結合2018年3月連雲港擴大新廠生產；康達智先前也已在中國浙江省平湖市設廠。

夏普對康達智持股占比約4成多，到2019年10月，鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技對康達智持股比重約28.36%。（編輯：張均懋）1100315

(中央社)