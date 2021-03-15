【愛傳媒葉毓蘭專欄】美國媒體Politico報導，德國基民黨國會議員郝普特曼遭爆，藉故收取外國賄款被迫請辭等候調查，其中，台灣跟越南政府也涉及該案，我國遭爆出花了新台幣約80萬元，購買該議員所出版小報廣告。

我們這一年來的防疫做得這麼好，現在居然被懷疑是政府花錢去買廣告，甚至還扣上一個涉嫌行賄德國國會議員的大帽子，這個臉丟的比台灣巴那那被日本驗出農藥超標六倍還大！

外交部出面解釋：我們買的廣告，是付錢給廣告公司，「這與亞塞拜然駐德國大使館於2018年10月單次支付16,744歐元刊登廣告的情況完全不同，且相關廣告支付予HCS Medienwek公司，國會議員郝普特曼（Mark hauptmann）不是該公司股東也不是收款的對象，與駐處刊登廣告完全無涉。」

照外交部的說法，一切都是誤會啦！錢沒有直接送到郝普特曼手裡，當然沒有關係。

如果這種邏輯能通，那檢調以後都別辦什麼貪汙罪，過年前被收押的市議員也白白認罪了，反正錢又沒有付給你，跟你無涉，你認什麼罪？

中華民國的國際地位一向艱難，需要很多友人。但是，真正仗義襄助者越來越少了，許多恐怕都是圖他們自己的利益：評估到底能夠獲多少利益。

美國前國務卿龐珮奧在下台前宣布解除聯邦的台美交往限制，外交部沾沾自喜於這是台美外交史上的最高點，但是國際媒體早就懷疑這是川普政府臨去前的一石兩鳥，既留給拜登一個新難題，激怒中國，還可以兌現可能已經拿了台灣好處的承諾。

在德國買小報廣告只是小兒科，想當年我們每年以數百萬美金透過卡西迪公關公司（Cassidy）在美國國會進行強力游說，成功讓參眾兩院不分黨派幾乎全票通過，邀請李登輝訪美，在康乃爾大學演講，就是有錢能使鬼推磨的鐵證。

但是，各國的國會游說都有明確的法律規範，也要經得起廉政的考驗，我們如果以旁門左道讓涉世未深的外國友人觸法，不僅害人，也害了中華民國的國際形象！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)