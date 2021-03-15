美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前出席美國國會聽證會，脫口而出「台灣是國家」，引發台灣網友的熱議，有網友認為這代表美國看重台灣的地位，然另一派網友則認為布林肯的說法聽聽就好，美國如果真挺台灣，就支持台灣加入聯合國，不然只是口惠而已。

綜合外媒報導，布林肯10日出席國會聽證會時，韓裔共和黨籍眾議員金映玉（Young Kim）針對台海局勢認為，台灣是美國重要的伙伴，美國應支持台灣在國際組織上占有一席之地，對此，布林肯表示認同，更指出台灣擁有強壯的民主體制，也有非常強大的科技力量，更是一個能夠對世界有所貢獻的「國家」。

由於布林肯用了「country」一詞來定義台灣，這讓不少外媒皆以「布林肯稱台灣是國家」為標題進行深入探討。

台灣網友也對布林肯的說法熱議，有一派網友認為，「美國承認台灣是遲早的事，問題是要承認它是台灣還是中華民國」、「謝謝國務卿布林肯先生」、「NASA是美國的政府單位，早就把台灣列為國家」、「希望能加入聯合國」。

但也有另一派網友持反面看法，認為「聽聽就好，拜登上任以來很會說但也沒有什麼動作，早就被老共看穿了」、「那就建交啊！是在等什麼」、「由拜登嘴裡說岀才算數，而且要實際去執行，否則都是口惠罷了」、「就問一句：可否公開支持台灣加入聯合國」、「只不過是有樣學樣、民主黨的彭佩奧」、「美國如果不想台灣被統一，這種話刺激老共的話就少講」。

I asked @SecBlinken about his priorities in Asia at today's @HouseForeignGOP hearing. I hope the administration works to support Taiwan, reunite Korean Americans with their war-torn family members in North Korea & strengthen our U.S.-Japan-ROK trilateral partnership. pic.twitter.com/kmnEtfgZn2 — Young Kim (@RepYoungKim) March 11, 2021

(中時新聞網)