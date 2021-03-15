20201009中天新聞 花千萬殺館長？「執行者」落網警續追「神秘老K」

專案小組偵辦館長槍擊案，15日凌晨逮捕寶和會劉姓組長。（民眾提供）

館檢警偵辦「館長」陳之漢槍擊案，專案小組追查發現槍手劉丞浩與竹聯幫寶和會關係密切，已連續3次掃蕩寶和會堂口、據點，新北市刑大今（15日）凌晨再度於三重區逮捕寶和會劉姓組長，多起槍擊案件的槍手安家費用，疑都是由他利用酒店圍事營收來支付，正進一步偵訊中。

警方調查，劉嫌為寶和會組長，平日負責酒店圍事，追查館長槍擊案時，查出劉嫌涉嫌與寶和會施俊吉等人涉嫌擄人勒贖紅景天吸金案主嫌謝忠奇。另外警方發現寶和會涉嫌幾起槍擊案，槍手安家費用疑都是由劉嫌挪用圍事酒店營收支付。

警方於去年第一波掃蕩時，劉嫌即立刻逃亡，他為規避警方查緝，逃亡期間經常更換藏匿處所且足不出門，需外出也賴他人接應才出門，行事作風相當小心。

專案小組鍥而不捨追緝，終於在今（15日）凌晨在三重區宅拘提到案，劉嫌落網後，警方在身上搜出本人護照、台胞證、廈門銀行金融卡及紅景天吸金案相關合約文件，訊後將依違反組織犯罪防制條例、擄人勒贖、恐嚇取財等罪嫌移送地檢署偵辦。

新北市政府警察局強調，掃蕩黑道幫派絕不間斷，將持續貫徹警政署全力打擊黑幫，溯源刨根並斷絕金流之決心，除惡務盡嚴加究辦，以維護市民生命財產安全。

「館長」陳之漢去年8月28日凌晨2時許遭槍擊，23歲劉丞浩犯案後攜槍到派出所投案，新北市警察局組成專案小組追查，發現劉嫌是竹聯幫寶和會成員，於是針對寶和會深入調查，發現寶和會涉及多起擄人勒贖、恐嚇取財、槍擊等重大案件。

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(中時新聞網)