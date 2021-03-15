台股3月12日全體上市公司總市值為49兆5,622.22億元，較前周五（5日）總市值增加1兆2,125.06億元，周增幅為2.51％。康和投顧預期本周指數將在16,000-16,500點區間震盪，本周看好八大題材類股，包含：自行車股、風電股、汽車股、NB零組件股、塑化股、鋼鐵股、成衣股、PCB股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國際利多因素，包含：

1.美國眾議院通過1.9兆美元的擴大刺激方案，送交總統完成簽署，預計將發放每人1,400美元紓困支票，並金援中小企業與地方政府等，可望持續增添今年經濟景氣復甦力道，有利於金融市場後續表現。

2.歐洲央行（ECB）於3/11利率決策會議後，如預期維持現行各項主要利率不變，並且上調今年歐元區經濟成長率預測0.1個百分點至4.0％，明年預估將成長4.1％，同時宣布第2季將加快購買資產速度，並將最早結束購債的時間提前九個月，以因應最近公債殖利率上升的壓力。

3.美國上週首次申領失業救濟金人數為71.2萬人，優於市場預期之72.5萬人；初領失業金4周移動平均值為75.9萬人，低於修訂後前值79.3萬人。截至2/27當周，美國續領失業金人數為414.4萬人，也優於市場預期的420萬人，顯示美國整體就業市場持續改善。

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