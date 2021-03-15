連接器廠—信音(6126)公布2020年財報，全年稅後盈餘為2.58億元，創下2011年以來新高，每股盈餘為2.02元，公司董事會決議每股配息1.4元。

信音2020年營業收入為37.98億元，年成長14.57%，營業毛利為11.54億元，年成長30.99%，合併毛利率為30.4%，年增3.82個百分點，營業淨利為4.73億元，年成長1.04倍，營業淨利率為12.47%，年增5.44個百分點，稅前盈餘為4.41億元，稅後盈餘為2.58億元，年成長56.36%，創下2011年以來新高，每股盈餘為2.02元。

信音董事會決議每股配息1.4元，以3月12日收盤價29元估算，殖息率約4.83%。

全球新冠肺炎疫情難止，線上教學及居家辦公成為常態，NB/Chromebook需求強勁，且消費型電子相關應用產品訂單穩定成長，加上新能源及汽車電子相關應用產品發酵，信音今年前2月合併營收為6.71億元，年成長114.66%。

除NB需求持續熱絡，隨著電動摩托車及電動自行車布局效益開始顯現，且歐系品牌車廠產品出貨逐步放量，信音今年車用產品營收預估可望年成長20%。

此外，信音目前持股80%以上的子公司信音(中國)計畫在深圳A股創業板掛牌，外界預期，第1季底有機會正式送件，後續將配合掛牌計畫，進行新股增發，信音對其持股比例雖會下降，但認列淨值有望提升，挹注股東權益。

(時報資訊)