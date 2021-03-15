上週五美股漲跌互見，今(15)日台指期開跌0.11%、電子期開跌0.12%、金融期開漲0.35%，指數目前將挑戰上方空方缺口及前高壓力區，若能帶量突破封閉缺口，將有利盤勢轉強。

現階段電子族群成交量回升到七成之上，顯示量價結構由空轉多，只是美國科技類股偏弱之下，外資在台股操作上，仍維持保守態度，因此，短線電子族群反彈時仍應避免追高，指數仍將維持在月線附近震盪整理。

籌碼面來說，台指期淨部位三大法人淨空單增加102口至-14334口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加1721口至-28859口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3351口至-12621口。

永豐期貨分析指出，雖然有美國1.9兆美元刺激計劃過關的利多，但短期需留意美債殖利率的變化，並觀察美國科技股是反彈還是轉強，短期將影響台股的電子族群走勢。

(時報資訊)