隨著新冠狀病毒疫情降溫，以及新冠疫苖加快接種速度，美國經濟已經吹響反攻號角，而在華府通過新一輪1.9兆美元紓困振興方案後，市場普遍看好美國的復甦將更加站穩腳步，今年可望寫下歷史性的一頁，在睽違數十年之後經濟成長率將首度超越中國，再度成為帶動全球成長的火車頭。

「藍潮」（blue wave）在美國再現之後，贏得完全執政的民主黨隨即快馬加鞭推動拜登總統提出的1.9兆美元新冠紓困振興方案。在經歷幾個月來的兩黨攻防與國會角力後，這項規模龐大的新一輪激勵計畫終於在上周送抵拜登的辦公桌並完成立法程序，如期趕在3月14日一些失業救濟措施到期之前過關，讓這位民主黨總統在上任不過約50日就贏得了第一個重大勝利。

這項法案包括向大多數美國人直接發放1,400美元、向州與地方政府提供3500億美元金援、擴大兒童稅收減免，以及提高用於疫苗配發的資金。

經濟專家普遍預期該龐大的紓困計畫將加速美國經濟復甦。民主黨眾議員Jan Schakowsky在國會通法案時即表示，這一天是終結「新冠大蕭條」的開始。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）此前一再重申該計畫對美國經濟至關重要，非旦不會導致通膨急速升溫，反而有助於美國經濟在2022年就重返充分就業。

美國國會預算辦公室（Congressional Budget Office）出具報告指出，如果聯邦政府未提供更多援助措施，這場大流行病所造成的失業，在未來幾年都將居高不下，美國的失業率可能要到2025年才能回落至4%。

除了聯邦政府的政策牛肉之外，美國在新冠肺炎疫苖接種計畫上取得的進展也持續傳出好消息。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）發布的數據，截至上周五美國已經接種了1億劑新冠肺炎疫苖。約3500萬人、相當於13.5%的美國成年人口已經完成疫苗接種，而有超過6590萬人已至少注射過一次兩劑型的疫苖。

在這1億劑當中，僅有1650萬劑是在川普政府時期接種的，其餘則是拜登政府的「業績」，這表示這位民主黨總統距離其上任百日完成1億劑接種的目標已更加接近。

拜登上周四在簽署1.9兆美元新冠紓困方案後，於當晚的黃金時段發表電視演說，他宣布將指示各州在5月1日之前，讓所有18歲以上的成人都有資格接種新冠肺炎疫苗，並告訴美國人如果大家都能善盡自己的本分，讓國家盡快完成疫苗接種，或許美國人可以在7月4日國慶日時回復到接近正常的生活。

美國可望再度成為全球成長火車頭

隨著美國持續加快疫苖接種，以及新通過激勵措施，如直接發放1400美元支票，最快在上周末就能到位，經濟學家也迅速上修對美國經濟前景的預測。

高盛預估美國2021年國內生產毛額（GDP）將成長6.9%，創下1984年來新高。摩根士丹利更加樂觀，看好美國今年經濟成長率可達7.3%。這表示，今年美國的成長速度極可能超越中國。中國政府日前公布今年成長率預估為6%，較市場預期保守許多。但即使與市場普遍預估中國今年成長8.4%相比，美國的成長力道也相去不遠。

(時報資訊)