美國今年的成長步伐可能趕上、甚至超越中國，絕對稱得上是歷史性的一刻，對於美國這樣一個已開發且成熟許多的經濟體而言，是一個了不起的成就。

這也預告在經歷悲慘的2020年之後，美國就業市場將更加強勁，經濟前景將更加繁榮。摩根士丹利預估美國失業率在今年底以前將跌破5%，到2022年底以前將跌破4%。

高盛上周發布預測報告更為樂觀，看好今年美國失業率將跌至4.1%，或甚至回復到疫前的約3.5%水準，並表示這取決於美國在推出更多財政激勵措施之際，其經濟復甦的力道有多強，以及最受疫情衝擊之產業的就業復甦狀況。

在2020年2月美國尚未爆發新冠肺炎疫情時，其失業率為3.5%，創下50多年來新低。

根據世界銀行的數據，自1976年以來，美國的經濟成長速度就未曾再贏過中國，上一次兩國成長率最接近的時候是在網路泡沫時期，1999年美國交出經濟成長4.8%的亮眼成績，而中國成長率為7.7%。

基於美國再度推出龐大的紓困方案，以及在抗疫上取得的進展，顧問公司RSM首席經濟學家Joe Brusuelas最近將美國今年GDP成長預測調升至7.2%，更說他可能還不夠樂觀：「我們可能都低估了這個即將到來的擴張，美國可能迎來自20世紀中期以來最大的一次擴張。」

不過，即使今年美國的成長率真的趕超中國，也不會成為常態性的發展，畢竟中國是一個年輕許多的經濟體，擁有人口與生產力方面的優勢，就中長期而言仍將推動更快速的增長，美國成長步伐超越中國的光景很難在2021年之後再現。

但儘管如此，至少就目前看來，美國仍極有可能在今年取代中國成為全球最大的成長引擎。牛津經濟研究院（Oxford Economics）表示，美國可望再次成為全球成長的火車頭，帶領世界其他地區擺脫這場新冠危機。

(時報資訊)