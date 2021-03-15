近來中國債券市場規模已超過16兆美元，中國政府對中國信用市場的改革及開放也正如火如荼地進行中，有那些動力推升中國債市的成長？美國破天荒地維持利率接近零的低位，是最直接的因素，以往將大量資金投注在美國債券的債券投資者，受到「近零利率」政策，焦點漸漸轉向新興市場，尤其是中國債市。中國政府在疫情期間仍採取穩健的貨幣政策，使得中美利差不斷擴大，中國債券顯得更具吸引力。

中國債券市場在過去五年高速成長，僅僅五年中國債券市場規模就翻倍來到美金16兆美元，市場預期未來也將保持這個態勢。全球第二大指數公司富時羅素（FTSE Russell）已宣布，其世界國債指數（WGBI）預期2021年10月開始納入中國國債。分析認為，此舉將刺激千億美元資金進入中國市場，有助人民幣國際化。

大姆哥投顧分析，以中國經濟基本面來看，中國是全球率先控制住疫情擴散的國家之一。以中國的零售銷售數據、出口貿易以及固定資產投資都得證中國已經呈現V型復甦，且經濟成長逐漸回穩，同時通膨處於低位的溫和成長，因此凸顯中國債券從通膨的角度來看是相對安全的。即使是以多元資產投資者最關注的實質收益率來看，中國債券的實質利率在各主要經濟體中也是最高的。

截至2020年11月底，外資持有佔中國債券市場的比例還是相當地低，僅2至3%。除了中國債券殖利率處於高位吸引外資以外，中國政府也不斷改革中國的信用市場，對外資進一步開放。除了債券通，近期的發展還包括允許QFII（合格境外機構投資者）與RQFII（人民幣合格境外機構投資者）參與債券回購，同時不斷優化外資投資機制，銀行間互聯互通也期望盡快拍板定案。

(時報資訊)