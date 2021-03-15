中天新聞轉戰新媒體YouTube頻道發展後，呈現各種創意的播報方式頗受好評，曾在鏡頭前公開素顏的正妹主播王乃伃，礙於免疫系統出現狀況，於2月底暫離主播台，但她承諾粉絲將來還是會重回新聞圈，「休息片刻後，就會出發找尋機會，希望能隨時回歸！」

王乃伃從政治大學教育系畢業後，本來打算當老師，意外參加中天、中視共同舉辦的「華人普立茲超級星光大道」比賽脫穎而出，從生活、醫療跑到政治線，又獲得長官賞識登上主播台，主要時段為夜間，經常工作到凌晨1點，等到真的可以躺平休息時已經2、3點，但她經常天亮就清醒，加上工作壓力大，導致本來就較虛弱的身體不堪負荷，長期下來免疫系統亮紅燈，經過反覆思考後，王乃伃希望能養好身體再回來工作崗位，決定提出辭呈。

王乃伃感性地說，從2017年開始在中天新聞台工作，離職時恰好是第1300天，這段日子以來最令她印象深刻的地方，是跑政治線時，提著一只皮箱跟著總統候選人全台跑透透，「如果不是中天，誰會給這麼一個菜鳥記者這麼好的機會？如果不是中天，誰會賦予我重任，讓我去做那麼多？」王乃伃對中天有滿滿的感謝與不捨，期盼未來能有機會以嘉賓的方式出現在中天新聞裏。

王乃伃也在自創YouTube頻道公開22歲海選華人普立茲的青澀影片，只見她當時留著清秀的黑長髮，講話字正腔圓、頗有主播架式，看不出才剛畢業；許多粉絲得知王乃伃的離職消息，雖然有些不捨，但還是留言給予祝福：「來來去去本來就是新聞圈的常態，説不定轉了一圈，乃伃未來還會回到中天的，還是繼續支持乃伃的」、「有點不捨，但尊重乃伃的決定，希望先把身體調養好，然後可以再回歸中天嗎 ? 自從中天轉戰YT後，我才真的很認真每天追新聞，很喜歡看乃伃的2300新聞」王乃伃則親民的回覆：「謝謝您～～～我也很不捨，頻道還是可以看到我喔」。

是的，我離開中天了，但故事不會結束 ！（公開青澀海選影片）///主播王乃伃

(中時新聞網)