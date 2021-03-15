明尼蘇達雙城隊日籍投手前田健太今（15）日在春訓熱身賽第3度先發，對戰波士頓紅襪隊，投4局未被擊出安打，送出4次三振、有1次四壞球，無失分。賽後雙城隊總教練波德利（Rocco Baldelli）正式宣布前田是今年開幕戰先發投手，將於美國時間4月1日在客場挑戰密爾瓦基釀酒人隊。

這是前田健太轉戰大聯盟後首次扛下球隊開幕戰先發重任，去年是他被交易到雙城隊第1個球季，繳出6勝1敗、自責分率2.70佳績，獲得球團肯定。日媒報導，前田是大聯盟史上第6位在球隊開幕戰先發的日籍投手，另5人是田中將大（4次）、野茂英雄（3次）、松坂大輔、黑田博樹、達比修有，後3人各有1次開幕戰先發的經驗。

前田健太今年春訓熱身賽已先發3次，投9局只被擊出1支安打，三振12次，只有1次四壞球、無失分，不僅自責分率0，被打擊率更低到0.032，狀況奇佳。總教練波德利表示：「從去年球季到今年春訓，前田的表現有目共睹，很難不派他擔任開幕戰先發投手，這是最正確的決定。」

前田健太說這是他生涯第6次擔任開幕戰先發投手，前5次是在日職廣島鯉魚隊，早在3月9日他就收到球隊傳達的訊息，今天則是正式對外宣布。他說：「我將第1次在大聯盟擔任開幕戰先發投手，這是我夢寐以求的事，聽到總教練宣布我的名字時真的備感興奮！」

談到春訓期間絕佳的狀況，前田健太認為這是他生涯最棒的春訓，因為去年的好表現使他信心十足。目前就像去年季後賽，一切都準備好了。

(中時 )