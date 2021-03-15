美債殖利率再度飆升，台股加權指數15日開在16,256.58點，台積電（2330）開在平盤614元，聯發科（2454）開在900元，大型權值股表現平平，使大盤指數呈現小跌。

經濟重啟帶動的樂觀氣氛、持續帶領資金輪動至景氣循環類股，而美國公債殖利率再度跳漲，則重新引發估值疑慮、帶動科技類股回跌，使得道瓊工業平均指數再創歷史收盤新高，但那斯達克指數、費城半導體指數逆勢收低。

道瓊工業平均指數3月12日上漲0.9％（293.05點）、收32,778.64點；周K線上漲4.07％。那斯達克指數下跌0.59％（78.81點）、收13,319.86點；周K線上漲3.09％。費城半導體指數下跌1.07％（32.05點）、收2,965.09點；周K線上漲1.52％。

元富投顧指出，台股16,000點整數關卡，成多空重要關卡，原則上，可擇優擇低布局。現階段選股，優先選擇去年第四季財報佳或後疫情時代概念股，主打「業績股和高殖利率股」最具吸引力，包括敦泰、愛普和光罩最具指標。

另外，傳產和金融股也慢慢加溫，其中，貨櫃、綠能和塑化最具指標，包括陽明、中興電、台達化、富邦金、國泰金是領頭羊。比特幣已突破6萬美元，越來越多機構法人關注加密貨幣，美元指數91.5位置是觀察，目前仍有利多方架構。

近期全球股市隨美股起舞，國際股市紛紛出現高檔上下震盪，包括美股和陸股都一樣，未來台股高檔整理機會大。台股最重要的護國神山，台積電近期漲多拉回，也讓指數補缺口再上攻，未來量能變化，將是本波觀察重點。比特幣和美元中期走勢，將是未來多空最大變數。

(工商 )