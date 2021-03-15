台東縣東河鄉台11線147.7公里（加母子灣段）往台東方向今（15日）凌晨2點許發生小客車自撞事故，造成1死4傷1人無傷；據了解，車上共載6人，其中5人為左營國訓中心的柔道國手，4人是台東大學體育系學生、2人為高中生；而開車的楊姓女駕駛是明年亞運的培訓選手，受輕傷已無大礙。

6人搭乘的藍色休旅車行經東海岸加母子路段時發生自撞，零件散落分布長達50公尺，最後撞擊到邊坡，整輛車已變形全毀、左側輪胎噴飛；其中坐在車子左後方的1位21歲張姓女子疑似被撞後彈飛出車外，墜地後無呼吸心跳，送醫後不治，其他人員則在車輛停止後自行爬出。據了解，張姓女子非左營國訓中心選手。

據了解，駕駛為22歲楊姓女大生，目前就讀台東大學4年級，自撞後自行爬出車外，頭部等處有撕裂傷，送醫後無大礙，其餘3人也受輕傷、1人無傷；據《三立新聞網》報導，楊姓女大生的家屬說，楊女今天向國訓中心請假，回台東上課，昨晚和同學到台東市區購物、遊玩，不料路程中發生憾事，原本預計今天晚上收假回國訓中心。

警方表示，目前事故路段經工務單位清理已恢復正常通行，呼籲提醒用路人，加母子灣路段因位處偏郊多彎路，夜間駕駛時務必保持速限，並在過彎時減速慢行，以維交通安全。

(中時新聞網)