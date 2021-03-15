美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇今天說，當局正考量將社交距離規定縮減至3英尺（約1公尺），此舉可能將改變全球對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）一大原則。

法新社報導，在疫情危機期間受到全世界尊崇的佛奇（Anthony Fauci）表示，美國疾病管制暨預防中心（CDC）專家正在檢視麻州一項研究，此研究發現，遵行6英尺與3英尺距離規範的學校，染疫病例「並無重大差異」。

佛奇在美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）中被問到，這是否意味採取3英尺距離已然足夠，他回答「的確是這樣」。

他補充說，CDC非常清楚，愈來愈多資料顯示在某些情況下，維持3英尺距離看來似乎沒問題。

佛奇表示，為審慎起見，CDC仍在衡量這些資料並進行試驗，結果「很快」會出來。

維持6英尺（約2公尺）社交距離，加上戴口罩與勤洗手，是全球普遍採取的防疫措施。

世界各地學校主管面臨要盡快安全地全面復課的壓力，但許多人表示，在沒有增加臨時教室空間或縮短上學日程情況下，要保持6英尺距離有困難。

許多教師工會也一直堅持保持6英尺距離。

(中央社)