教養孩子的方式，不同父母往往有很大差異。一名父親表示，8歲大的女兒剛擁有自己的房間，由於女兒房間位在3樓，為方便叫孩子吃飯、提醒睡覺，因此在房內裝設了監視器。不料，貼文曝光後卻引來兩派網友論戰，部分人認為「太變態」，該名父親則回應，監視器並非24小時都開著。

原PO上周六（13日）於臉書社團《爆廢1公社》發文指出，住家是透天厝，最近為了讓8歲大的女兒學習自我管理生活，讓她擁有自己的房間，為求便利在房內加裝監視器，好利用監視器的傳聲筒提醒孩子吃飯、吃點心及睡覺。

原PO曬出監視器畫面，讓不少網友撻伐「太變態」。（圖／翻攝自爆廢1公社）

原PO透露，起初也覺得不太妥當，但因為女兒曾發生在房間裡一整天玩手機的狀況，他和老婆溝通後，還是決定加裝監視器。孰料某日晚間他從監視鏡頭怎麼找也找不到女兒，並利用傳聲筒叫了幾聲，仍不見女兒有反應，仔細一看才發現女兒躲在死角睡著，令他忍不住笑出來，提醒女兒「睡覺要到床上睡！」

貼文曝光後，卻引來不少網友撻伐，「也太噁心了！女兒都8歲大了，還當嬰兒在監視？」、「好沒自己的隱私」、「這樣反而讓孩子無法學習自律」、「女兒愈來愈大，也要裝嗎？換個衣服被看光光」等。另一派網友則表示，每個家庭的教育方式、環境不一樣，外人很難插嘴評論。

對此，原PO也在留言處補充回應，夫妻倆平時忙於工作，無法時常陪伴孩子，才會與老婆討論加裝監視器，需要時才會打開，並非24小時都開著，另外，老婆也有告訴女兒，更換衣服都要把鏡頭移開，並強調一切都只是為了關心，並非監視。

(中時新聞網)