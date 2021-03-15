航港局中部航務中心監理科技佐宋立恒涉貪遭起訴，交通部長林佳龍今日表示，涉案同仁已被記大過，送懲戒後已撤職，停用2年，也一一清查有疑問的駕照約2000多件，有95％是涉案同仁經手，其餘仍在釐清中，但尚未有明顯違法情況。

林佳龍說，航港局中部航務中心有同仁涉嫌違法發放遊艇跟動力小船駕照，此事在去年四月檢調開始偵辦時，就有特別指示航港局要秉持絕不護短，勿枉勿縱的精神配合調查，同時啟動內控機制的檢討。

林佳龍說，對於涉嫌違法的同仁，馬上調職，行政處分記大過，送懲戒後已撤職，停用兩年，期中所發放或補換的駕照也一一清查，所有可能有疑問的，將近2000多件，有近95％都是該名同仁經手，其餘少數也一一釐清是否涉及不法，此部分尚未有此同仁以外明顯的違法核發大量情況。

林佳龍說，整個案情現在司法起訴中，後續會詳細偵辦，在行政調查部分，政風單位都有保持全面配合，也要求針對向承辦人員限縮職權，換照作業流程做檢討，對像海運監理相關其他的證照，也全面檢討清查，防止任何可能違法事件再次發生。

媒體關心，航港局短期內發生不少弊案，是否有行政責任？

林佳龍說，這位同仁的主管都有被行政處分，目前還沒有發現是該名同仁以外的人涉案。

林佳龍解釋，有系統性漏洞背後有一原因，是因為過去省府時代，該單位在台中港務局，該名同仁因過去的職權，後來被併到交通部，該同仁還是在原單位承辦相同業務，為了要便民，因此把當時省府時代核發的駕照資料允許轉入，後來沒關門，會產生此弊案，跟個別情形，當時在做精省時，交通部航港局承接業務允許原承辦員進入系統更新資料，第一時間發現後已第一時間限制，也加強審查及勾稽，也對所有作業程序檢討修正。

(中時 )