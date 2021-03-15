I got the first Covid vaccine shot yesterday. I feel lucky that I had this opportunity. Can’t wait to get second shot in three weeks.

If you can, get it. #vaccine — Nicolò Melli (@NikMelli) March 14, 2021

由於所處的美國路易斯安納州擴大接種新冠疫苗的範圍與規模，紐奧良鵜鶘15日官方正式宣布，陣中多名球員與工作人員已經接種疫苗，儘管鵜鶘鼓勵符合資格的人都要接種，卻沒有公布詳細接種球員姓名，鵜鶘今天將在主場迎戰快艇。

不過還是有鵜鶘球員搶先自爆了，像是替補前鋒梅利15日發推表示，「我在昨天接種第一劑新冠疫苗，我感覺自己相當幸運能有這種機會，也迫不及待想在3周後接種第二劑，假如你有機會可以接種新冠疫苗，趕緊去打吧！＃新冠疫苗」

另外提前自爆即將完成新冠疫苗接種的鵜鶘球員，是替補前鋒索威爾，他也發推表示，「我明天要打新冠疫苗，還真的有點緊張。」接下來就看「爆鞋哥」錫安威廉森、英格拉姆兩大鵜鶘球星是否也會坦承自己完成新冠疫苗接種了。

先前NBA總裁席爾佛曾公開呼籲球員應該可以接種新冠疫苗了，畢竟目前美國各地越來越多民眾完成接種，NBA球員不會再次蒙受享受特權的批評，只要他們逐漸完成新冠疫苗接種，自然就可慢慢排除觸發聯盟健康與安全協議的可能性。

(中時 )