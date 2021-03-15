先進光(3362)公告自結去年12月及今年1月稅後虧損達10.36億元，兩個月的每股淨損高達9.28元，若扣除1月稅後盈餘2830萬元，去年12月單月稅後虧損達10.643億元，市場推估，去年12月鉅額虧損可能與賠償大立光官司有關。

大立光(3008)與先進光日前就侵害營業祕密相關案件達成和解，大立光亦於3月9日公告參與先進光私募，先進光股價也自與大立光公告和解之後連番狂飆，應主管機關要求公告獲利自結數。

先進光自結1月稅前盈餘為3230萬元，稅後盈餘為2830萬元，單月每股盈餘為0.25元，但若就去年12月及今年1月自結數來看，去年12月及今年稅前虧損為10.3億元，稅後虧損為10.36億元，若扣掉先進光的1月獲利，等於去年12月先進光單月淨損達10.643億元。

大立光日前公告董事會決議，以每股29.92元取得先進光2000萬股，總金額為5億9840萬元，依私募發行新股後之股本計算，持股比例約15.2%。

大立光表示，此次參與先進光私募是先進光支付和解賠償金的部分條件，不會參與先進光公司經營，不會有業務相關合作，也不會取得董監事席次。

(時報資訊)