近來最火熱的新聞莫過於新一代MacBook與iPad即將上市，蘋果首次使用mini-LED背光技術將為相關產品的銷量帶來推波助瀾的效應，預期mini-LED將在顯示器產業掀起話題，聚積(3527)長期耕耘mini-LED、義隆(2458)則在去年參與聚積私募案，分別就各自擅長的觸控、電容和光學式指紋辨識、顯示技術、Mini LED/Micro LED驅動晶片設計應用產品作整合，今年成效也將陸續浮現。

TrendForce估計2022年mini-LED價格競爭力將勝過OLED，2024年產值預計達到42億美元，隨著蘋果mini-LED背光產品的問世，mini-LED對於顯示器的影響與變革將迅速鋪天蓋地而來。

義隆、聚積在去年宣佈將在mini-LED上攜手合作，各自發揮優勢，取得綜效，在今年初也已經傳出雙方的合作有斬獲，即義隆、聚積分別拿下任天堂下一代遊戲機Switch Pro的面板時序控制晶片、驅動晶片訂單大單。

聚積長期耕耘mini-LED，今年也看好mini-LED背光消費性市場於今年度進入成長期，於近年來陸續推出適合不同應用的全矩陣區域調光(FALD,Full Array Local Dimming)mini-LED背光驅動晶片，藉由被動式全矩陣的「掃描架構」協助LCD顯示器廠商於高階顯示領域持續創新，聚積今年也推出背光驅動晶片MBI6334、MBI6353搶食市mini-LED商機。

義隆也將車用和mini-LED結合，看好車用市場，今年從mini LED開始，首先會從東南亞市場開始，客戶為車用前裝市場，今年第三季有機會量產，後續計畫進一步再到歐美、日本市場，時間點可能落在2~3年後。

(時報資訊)