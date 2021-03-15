英飛凌科技（Infineon）推出車用 650 V CoolSiC 混合分立元件，內含一個 50 A TRENCHSTOP 5 快速開關 IGBT 和一個 CoolSiC 肖特基二極體，能以符合成本效益的方式提升效能和可靠性。將IGBT與肖特基二極體結合，可為硬切換拓撲實現高性價比平衡，且支援高完整性系統及雙向充電，因此非常適用於快速開關汽車應用，例如車載充電器 (OBC)、功因校正 (PFC)、DC-DC 和 DC-AC 轉換器。

整合式快速開關的 50 A IGBT 使 MOSFET 的關斷行為效能優於純矽解決方案。與一般的碳化矽 MOSFET 相比，隨插即用的解決方案可縮短產品上市時間，並以較低的成本實現 95％ 至 97％ 的系統效率。此外，CoolSiC 肖特基二極體還能降低導通和復原損耗。與純矽設計相比，本裝置更適合硬式整流，並將損耗降低 30％。加上該二極體對散熱要求較低，因此可提供系統級高性價比平衡。

中國OBC供應商深圳威邁斯新能源股份有限公司 (VMAX) 的下一代 OBC/DC-DC 系統中即採用了英飛凌最新的 CoolSiC 混合型分立元件。該公司專注於開發汽車功率電子產品，為客戶提供高度可靠的 OBC 和 DC-DC 轉換器。

VMAX 研發總監 Xu Jinzhu 表示，堅持為客戶創造最大價值是我們的理念，而與英飛凌的合作關係是實現此理念的重要基石。CoolSiC 混合型分立元件讓我們能簡化驅動器設計、加速產品開發、降低成本，並提高系統穩定性。整合的碳化矽二極體不帶逆復原電荷，能進一步最佳化系統的 EMC 特性。為 totem-pole PFC 和 DAB 等拓撲帶來更大的效能優勢和更好的性價比。

英飛凌汽車大功率分立元件和晶片部門副總裁 JurgenSpankuch 表示，我們對此緊密的夥伴關係以及與 VMAX 的出色協作感到非常高興。本專案進一步深化了我們在車載充電器應用產業中的穩固地位。

(工商 )