勤凱（4760）去年受惠被動元件、太陽能產業需求旺盛，營收、獲利雙創歷史新高，全年營收12.14億元，年增105.96％；稅後淨利1.36億元，年增360.70％；基本每股盈餘（EPS）4.74元，也同步創下歷史新高。因應客戶的訂單需求，公司積極進行擴產計畫，在產能增加的貢獻下，預期今年營運將再進一步攀升。董事會同時通過109年度盈餘分配案，將配發現金股利3.2元，配發率為67.51％。

勤凱表示，公司供應客製化的高品質導電漿產品，隨著被動元件、太陽能市場規模成長，以及公司新產品、新客戶的貢獻，勤凱於市場規模、市占率同步提高的雙重利多加持下，2020年營收創下歷史新高，並成功打入韓國市場，且因毛利穩定及費用控制得宜，推升營益利率大幅跳升6.94個百分點達13.61％，也是歷年最高紀錄。加上匯率避險控管佳，2020年不僅沒有因為台幣升值而產生匯損，反而有微幅匯兌利益，使稅後淨利大幅成長360.70％，獲利成長幅度遠高於營收的增幅。。

展望後市，被動元件以及太陽能市場需求暢旺，訂單能見度持續明朗，去年開始新增應用於電阻的導電銀漿產品，今年出貨量亦明顯拉高。除了現有產品持續擴大市佔率外，勤凱投入開發的曝光內電極銀漿、LED封裝導電漿，預計於今年度隨著客戶的產品開發進度導入市場，目前也正積極佈局半導體等新市場開發，持續研發新奈米材料及石墨烯在EMI Shielding 及散熱應用，挹注勤凱未來的營運動能。為因應客戶的訂單需求，公司已積極進行擴產計畫，購入新設備及增加生產班別，預期今年電容、電感及電阻與太陽能背銀出貨量將持續成長，營收與獲利貢獻能穩步攀升，今年營運將再上一層樓。

(工商 )