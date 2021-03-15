「戰車遠征」賽季4介紹

跨世代的英雄代表，國際精英特種部隊G.I. Joe對抗組織縝密之全球犯罪集團Cobra的戲碼將於《戰車世界》再度上演！戰遊網（Wargaming.net）旗下PC主機遊戲《戰車世界》今天正式宣佈將與孩之寶旗下《G.I. Joe特種部隊》攜手合作，推出兩款分別適用於TS-5 的「B.T.T.」3D風格，以及適用於T-54 first prototype的「B.O.A.」3D風格。除了獨特的3D風格外，另外還推出獨一無二的「G.I. Joe M.O.B.A.T」與「Cobra H.I.S.S.」 花樣。

《G.I. Joe特種部隊》合作介紹

另外，即日起至3月26日，玩家能藉由完成一系列特別任務，以獲得獨特的標誌、標語與個人儲備。承諾要效忠好人的玩家將獲得「GI Joe」標語，而那些選擇與惡勢力並肩作戰的玩家則將獲得「Cobra」標誌。

另一方面，全新一季「戰車遠征」活動將於3月15日隆重登場，並會一路持續到6月16日。賽季4與以往的賽季有部分的差異性。戰車遠征賽季4將由三個章節所組成，每個章節有50個階段。每個章節的主要獎勵分別為Object 705A、T110E3與121的精美3D風格、獨特乘員以及其他豐富獎勵。 另外，在賽季4中，玩家將能藉由完成每日任務，或是於大逃殺模式跟其他遊戲模式中完成戰鬥，以獲得戰車遠征點數。

同一時間，2021 大逃殺也將隆重登場，並會一路持續到3月22日。 此次的大逃殺模式將不會採用先前的進度系統。反之，您將根據戰鬥後排名與因在大逃殺中完成特殊任務來獲得戰車遠征點數。獲得的點數也將顯示於戰鬥結果畫面中。

(科技)