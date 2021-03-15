伴隨著油價上漲，市場的樂觀情緒也依然濃烈。部分技術分析師表示，油價未來可能攀升至100美元的高價位。

Piper Sandler高級技術分析師Craig Johnson表示，美股能源類今年迄今為止的漲幅接近40%，創下了歷史上最好的季度表現，油價「顯然也有一些上行空間」從技術分析角度，油價未來存在突破100美元/桶的可能。

Johnson表示，與標準普爾500指數相比，能源類ETF（XLE）已經逆轉多年的頹勢。「很明顯已經出現了雙底，甚至還出現了更高的低點」，「這些都是非常積極的趨勢，是較長期的主題和趨勢」。

由於OPEC可能至少在夏季之前保持產量穩定，Laffer Tengler Investments分析師Nancy Tengler也預期油價會飆升。

Tengler表示，其預計在10月份之前，OPEC石油供應預計都將不會增加，這意味著油價可以繼續上漲。油價有望在今年夏季達到80美元/桶的階段性高峰，這將利好大部分石油股票。

在此前的3月OPEC會議上，OPEC+決定在4月維持3月的產量水平，僅俄羅斯和哈薩克分別小幅增產13萬桶/日和2萬桶/日，與其2月和3月的增產力度類似。

值得注意的是，沙烏地阿拉伯4月將維持自2月1日開始的100萬桶/日自願減產力度，沙烏地阿拉伯能源部長薩爾曼親王沒有給出削減該減產方案的具體日期，只是說「沙烏地阿拉伯不急於縮減100萬桶/日的自願減產石油方案」。

「官宣」消息發佈後，國際油價維持逾4%的漲幅，此前漲幅曾迅速擴大至5%。美油WTI短線接連衝破63和64美元兩道關口，重回14個月最高；布蘭特接連上破66和67美元，漲至2月26日以來最高，並接近去年1月以來高位。今年以來油價已經累漲25%，其中布油漲近30%。

有媒體稱，OPEC+將於4月1日再度開會，決定5月份及之後的產油政策；從5月開始，沙烏地阿拉伯將對100萬桶/日自願減產行動所造成的產油缺口進行逐步彌補。

(中時新聞網)