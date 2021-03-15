打炒房是否再祭新的金融管制措施？金管會主委黃天牧15日受訪時表示，去年12月8日中央銀行祭出新一波選擇性信用管制措施，金管會同步啟動不動產專案金檢，預計3月底完成，初步看來，12月8日之後，「銀行都遵循得非常完整」，即沒有超額貸款的情況。

至於是否再對持有多房者的房貸提高利率或再縮減貸款額度？黃天牧回應：「金管會都會配合行政院與央行選擇性信用管制措施」，目前還沒有進一步的措施。

為避免投資客、法人炒作不動產，影響居住正義，行政院從稅率、實價登錄及金融信用管制多管齊下。

黃天牧表示，金管會相關措施都配合行政院政策，從2020年10月3日召開銀行總經理會議，就要求各銀行總經理對不動產措施作注意，同月20日就過去不動產措施發函，要求銀行注意授信核貸等，接下來就針對不動產授信集中度的銀行，要求提出改善計畫，並啟動專案金融檢查，共有10家不動產授信較積極的銀行受檢，另外配合央行不動產信用管制措施等，黃天牧說，目前沒有進一步的措施。

被問及是否要求銀行持有多處房產的貸款提高授信利率？黃天牧回應，金管會將配合行政院與央行選擇性信用管制。即政府若有新政策推出，各部會都會配合落實。

至於去年即啟動的10家銀行專案金檢，黃天牧說，還沒有完全完成，共有10家受檢，原則到3月底完成，完成金檢後會整理相關資料，黃天牧說初步了解，央行12月8日新管制措施後，銀行都遵循的非常完整 ，但12月7日前難免對餘屋貸款或土建融部分，有些在風險管理上有些需要強化的地方。

至於是否開罰？黃天牧表示，授信要看實際案例，不見得一定會開罰，有的銀行只是授信、徵信作業流程需要改善，要等金融檢查報告出來才會作具體分析。

(工商 )