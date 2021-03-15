揚智(3041)今年看好機上盒、智能家電以及AIOT等三大產品市占率提升，目前訂單狀況樂觀，反映供應鏈成本提高，揚智也預計自第二季起調漲價格，預估揚智今年營收可望力拚年增兩位數，今股價反映轉機題材，早盤一舉衝上漲停價格30.65元鎖住。

揚智表示，目前市場需求看到的市場需求很強勁，今年的成長主要取於自身市占率的提高，只是晶片製造的供應鏈非常緊張，以目前供應鏈的情況，晶圓代工可見度到第二季，封測到第三季，對揚智來說，晶片供應到第二季都很明朗，第三季還在爭取中，此外，因應供應鏈的漲價，揚智也預計自第二季起調漲價格。

揚智主要產品機上盒，今年因看好在全球市占率持續提升，成長動能強勁，揚智機上盒去年有一項新產品表現不俗，在印度、非洲、歐洲等地都有不錯的成績，看好明年在南美也有很大成長空間。

除機上盒穩定成長外，揚智在新產品智能家電、AIOT等，今年貢獻營收比重也可望拉升至1成，其中看好的產品有同頻器、掃地機、智能語音家電等三項；同頻器自去年第三季出貨，至今累計出貨超過一百萬顆，主要是搭配遠距離影音，今年成長力道也相當不錯；掃地機則供貨亞洲一線供應商，但放量腳步會比較慢；至於智能語音家電，本月量產出貨，應用在非中文的風扇，揚智也是目前市場上唯一能提供非華語離線語音控制晶片的廠商，目前正銷往亞洲國家。

(時報資訊)