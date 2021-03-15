根據最新外資股東投票記錄，包括美國加州公務員退休基金（CalPERS）與挪威銀行投資管理（NBIM）都力挺東芝(Toshiba)最大股東Effissimo所提，要求東芝獨立調查股東權益是否受損一事。

目前東芝最大股東，就是持有9.9％股權的新加坡Effissimo資本管理。而Effissimo一直公開呼籲，2020年股東大會前，是否有不正當外力影響，甚至包括來自日本政府，迫使股東們在票選董事提名一事倍感壓力，進而影響到股東權益。就此，Effissimo才要東芝不受外力影響下介入調查。

目前，美國最大的加州公務員退休基金，與全球最大的主權財富基金挪威銀行投資管理，分別在東芝18日臨時股東大會前，都投下贊成票。也就是，這些外資大咖都要東芝梳理整件事由。

根據倫敦證交所旗下資料數據公司Refinitiv，加州公務員退休基金僅持有東芝0.45％股權，至於挪威銀行投資管理只不過有1.32％而已。

儘管這兩檔大基金只是東芝內很小的股東，但這些國際基金巨獸動見觀瞻，其一舉一動都是全球金融市場參考的重要資料。同時，也鼓舞Effissimo，知道有國際重量級基金站在自己一方。

不過，全球最大資產管理業者貝萊德（Blackrock）卻是投下反對票。至於為何貝萊德這第三大東芝股東，為何不與Effissimo肩並肩，貝萊德在日代表則拒絕評論。

(時報資訊)