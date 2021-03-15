根據立院預算中心報告顯示，2019年農委會「產銷調節緊急處理」決算是預算的4.15倍，且收購支出中，有3億多元用來掩埋、堆肥及送養豬戶做飼料。對此，台北市議員游淑慧指出，農委會主委陳吉仲曾說，「這幾年風調雨順，有哪一個農產品有產銷失衡？」看來主委的產銷失衡與農民不一樣。

農委會近幾年來每遭遇農產品產銷失衡、天候、對外貿易等因素就進行大量收購以穩定價格。其中，2019年實際執行數卻高達6.59億，原本預算僅1.56至1.59億間，其中3.23億更用於掩埋、堆肥及送養豬戶等循環利用方式處理。不過，農糧署對預算中心說有3.23億用做「多元循環利用」，表示沒聽說過，要再去了解。

對此，游淑慧今（15）日在臉書翻出陳吉仲曾說過，「這幾年風調雨順，有哪一個農產品有產銷失衡？」並指出真實情況是，「這幾年風調雨順，但有哪一年沒有農產品產銷失衡過？」

農委會主委陳吉仲。 (圖／本報資料照)

游淑慧表示，2019年啟動包括高麗菜、鳳梨、香蕉、芭樂、芒果等收購或補貼，為穩定豬肉及大宗養殖魚產銷，也進行產銷調節，一共支出6億7016 萬9903元。2020年農糧署又羅列20多項作物進行監控，且產銷調節緊急處理計畫達4億5771萬元，比預算1億5875萬元增加2億9895萬元，是預算的近2倍。

游淑慧提出質疑，若沒有產銷失衡，幹嘛要監控？幹嘛緊急處理？「產銷調節緊急處理計畫」為什麼越花越多，甚至倍數超過原預算預估？如果沒有產銷失衡，幹嘛不斷收購補貼，高麗菜、文旦柚、香蕉……？

最後，游淑慧也酸說，「主委的產銷失衡與農民不一樣，能用錢解決的都不算問題？」網友則表示，「真是農萎會」「今年是堆肥年的機會很高」，沒通路，管控又失能，「無能政府施政有夠爛」，且不只有天災或蟲害，還有產量過剩的問題，什麼都拿錢補助，到底賺了什麼？「在大內宣下，一切都是虛幻的，只有能拿到的錢才是真的」。

(中時新聞網)