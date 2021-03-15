大陸國家統計局測算，2月，4個一線城市新建商品住宅銷售價格較1月上漲0.5％，漲幅比1月回落0.1個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.7％、0.5％、0.9％和0.1％。

2月二手住宅銷售價格較1月上漲1.1％，漲幅比1月回落0.2個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲1.2％、1.3％、1.0％和0.9％。

2月31個二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格較1月均上漲0.4％，漲幅均與上月相同。

2月35個三線城市新建商品住宅銷售價格較1月上漲0.3％，漲幅比上月擴大0.1個百分點；二手住宅銷售價格較1月上漲0.2％，漲幅比上月回落0.1個百分點。

各線城市商品住宅銷售價格較去年同期漲幅有所上升，主要受上年同期基數相對較低影響，各線城市商品住宅銷售價格年漲幅均有所擴大。

據測算，2月，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格較去年同期分別上漲4.8％和10.8％，漲幅比上月分別擴大0.6和1.2個百分點。

二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格較去年同期分別上漲4.5％和2.9％，漲幅比上月均擴大0.4個百分點；三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別上漲3.6％和1.9％，漲幅比上月分別擴大0.3和0.4個百分點。

(旺報 )