主播出身的氣質女星侯佩岑，近日帶著媽媽林月雲、老公黃伯俊上大陸實境秀《婆婆與媽媽》第2季，林月雲在節目中提起過去的情史，母女相擁而泣，但明明畫面真摯感動該得到好的回響，但卻是引發激烈罵聲，不少人覺得這根本就是對正宮及其子女的二度傷害，事實上林月雲的兩段不倫戀早是公開的秘密，名主持人于美人過去就曾談到「邱林戀」，熟知元配蔡家內幕。

林月雲與邱嘉雄夫人蔡貴照是閨蜜，但最後卻搶走了人家老公，邱嘉雄最終丟下了蔡貴照與孩子們，選擇跟小三生活，于美人過去在《非關命運》節目上說，蔡貴照友人曾跟她透露此事內幕，表示蔡貴照是國泰集團創辦人蔡萬春的長女，自幼就被當名門千金好好養著，而邱嘉雄只是個舉重選手，因此兩人決定結婚時，蔡家長輩全都反對，但蔡貴照仍堅持嫁，這段婚姻也被外界視為「貧窮公子和大千金」的結合，而邱嘉雄很有骨氣，僅在國泰短暫工作，之後就回到老家嘉義成立贊泰建設。

于美人表示，其實蔡貴照跟邱嘉雄脾氣都很衝，婚後並非外界想像的恩愛甜蜜，至於林月雲，說是蔡貴照閨蜜可能也不盡然，林月雲是走紅的一線女星，知名度很高，要認識她其實有很多管道，「林月雲不用去蔡家打牌，邱先生就認識林月雲了」，且據悉是邱嘉雄主動追求林月雲的，而事後證明邱林兩人各方面都很合，都愛打高爾夫，林月雲的性格也是邱嘉雄喜歡的，曾有人目擊林月雲在球場眾目睽睽之下，蹲下去幫邱嘉雄綁鞋帶。

蔡貴照朋友還跟于美人爆料，當年得知婚姻被介入後，蔡貴照一開始就不願離婚，是基於大小姐個性使然，不願低頭，覺得沒面子，而邱嘉雄也惦記著萬一離婚，誰來照顧蔡貴照？但其實老公搬去跟林月雲住後，蔡貴照過得很苦，因為委屈對著娘家說不出口，畢竟這樁婚事當年就不被贊同，如今說了可能會被嫌「當初就叫妳不要嫁！」，卑屈的心情只能自己吞下去，而蔡貴照共幫邱嘉雄生了4名子女，于美人說，其中一個兒子還滿能體諒林月雲，覺得她照顧爸爸那個多，沒有這麼壞，但有個女兒卻是「恨死侯佩岑」，恨到可以譙髒話的那種。

(中時新聞網)