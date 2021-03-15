路透引述金融時報指出，遊輪集團嘉年華（carnival）執行長唐納德（Arnold Donald）預期，受到疫情影響，遊輪業至少還需再面臨兩年的艱辛時期，2023年以前市況都無法回復至疫情前的水準。

唐納德受訪時表示，該公司船隊可能會在今年底以前全數航行，但需要更長的時間才能恢復至新冠危機前的收入。

嘉年華在1月公布，因新冠病毒爆發使得業務陷入停滯，去年第四季初估虧損大於預期。

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