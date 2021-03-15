嘉年華：遊輪業2023年以前無法恢復至疫情前水準 10:022021/03/15 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透引述金融時報指出，遊輪集團嘉年華（carnival）執行長唐納德（Arnold Donald）預期，受到疫情影響，遊輪業至少還需再面臨兩年的艱辛時期，2023年以前市況都無法回復至疫情前的水準。 唐納德受訪時表示，該公司船隊可能會在今年底以前全數航行，但需要更長的時間才能恢復至新冠危機前的收入。 嘉年華在1月公布，因新冠病毒爆發使得業務陷入停滯，去年第四季初估虧損大於預期。 《其他股》轉型成功 嘉威去年大賺1個資本額 居家賣場轉型展店 開進離島 (工商 ) #嘉年華 #遊輪 #路透 #疫情 #金融時報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本報調查 金融業估利率連四凍 04:102021/03/15 財經要聞 彰銀國際聯貸 鎖定三大類 04:102021/03/15 金融．稅務 瞄準她經濟 醫美股營運蓄勁 04:102021/03/15 證券．權證 板卡廠集中火力 衝新品買氣 04:102021/03/15 產業．科技 權證星光大道－中石化 產品利差擴大 04:102021/03/15 證券．權證 麗豐、達爾膚 去年賺逾1股本 04:102021/03/15 證券．權證 年後2個月是復健科爆滿期 家政婦舒緩五十肩有妙招 08:132021/03/15 健康 台股曙光四射 震盪後有春天 04:102021/03/15 財經要聞 新竹孩子收大禮 兒藝節從早玩到晚 04:102021/03/15 地方新聞 標普：全球銀行業降評風險低 04:102021/03/15 金融．稅務 美債殖利率再飆升 為何道瓊指數也跟漲？ 11:102021/03/15 財經 財經熱門新聞 美債又爆炸 台積電大咖棄息？專家1句忠告救散戶 - 財經 散裝船運 迎十年高峰 - 財經要聞 - 工商時報 股東會＋融券回補潮將至！ 14檔雙高股 蓄勢待發 - 財經要聞 - 工商時報 黃天牧坦言股市監理新漏洞可能已出現 - 財經 - 工商 房地合一2.0 本周立院攻防 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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