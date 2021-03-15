觀察近年「存股」成為國民運動，尤其年輕人較早接觸投資理財知識，但受限於手邊資金有限，此時相對低價、殖利率高的金融股與ETF，就成為投資首選，而這種現象在去年更為普遍。

根據集保結算所大數據分析，去年20-29歲股民的持股庫存排行榜前20名中，金融股就囊括10個席次，有趣的是，與2011年相比，當時的年輕股民（20-29歲）持股庫存前3名，是中鋼、鴻海與友達。但2020年年輕股民持股排行榜第1名，已變成每年配股配息的玉山金，平均每百人就有8人持有；第2名則是持有人數最多的元大高股息（0056）ETF，占比同樣將近8％，中鋼則已滑落到第3名。

其他金融股的排名也大幅躍進，包含中信金、兆豐金與第一金，分別為4、5、6名，都是配股息相當大方的公司，另進榜的金融股還有：合庫金、台新金、華南金、開發金、台企銀及國泰金等。但多年來金控獲利王的富邦金，並未擠進年輕人持股排行榜前20名，顯示在存股族心中，獲利高低不是選股條件，配出多少股利更重要。

另2011年時，市場上的ETF商品不多，股民對ETF所知有限，沒有任何一檔ETF擠入排行榜中。隨投信業者與券商的推廣，越來越多股民開始購買ETF，且ETF商品尤其受到年輕人青睞；集保結算所大數據分析，20-29歲的年輕股民，元大高股息ETF的排名衝到第2名，還包含國泰永續高股息（00878）、國泰台灣5G（00881）等都入榜，相較於全市場的持股排行榜中，僅有元大高股息（0056）擠入第13名，顯示年輕人更為青睞ETF此項產品。

集保結算所表示，元大高股息上市已久，早已累積相當多受益人，但國泰永續高股息及國泰台灣5G兩檔ETF，都是近年才新募集的ETF，也曾引發申購熱潮，預估未來持有ETF的股民會越來越多，ETF進榜檔數將會持續上升。

(工商 )