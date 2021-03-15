熱火確實變成最近最活躍的球隊之一，卻是在交易市場上面！根據《HoopsHype》記者史科托15日爆料，熱火除了跟目前與馬刺分道揚鑣的大前鋒艾卓吉提出報價，更打算跟暴龍談判交易當家主控羅瑞的可能性，似乎就是想要大肆補強。

根據史科托收到線報，熱火目前提出包含布雷德利、里納德及哈克利斯等球員，外加一個底薪合約、未來選秀權，去跟馬刺討論交易艾卓吉的可行性，如此一來，除了可以招募艾卓吉補強內線，更可以把最近陷入種族歧視風暴的里納德丟走。

艾卓吉本季幫馬刺打了21場，平均可拿13.7分、4.5籃板及1.7助攻，儘管光從數據來看，他早已沒了當年全明星等級身手，但他擁有豐富季後賽經驗，相信能幫熱火在今年季後賽創造佳績，他跟阿德巴約的內線組合也具有一定威嚇力。

熱火也對6度獲選全明星球員的羅瑞很感興趣，目前可能提出的交易籌碼包含卓拉吉奇、歐利尼克、納恩等球員，儘管羅瑞先前放話想待暴龍到退役，可是只要暴龍滿意熱火所提價碼，羅瑞並非不可能走人，畢竟NBA就是如此現實的商業活動。

(中時 )