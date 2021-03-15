經濟前景趨好，上周五日本天然橡膠期貨續漲；由於美國經濟刺激計劃，鼓舞投資人對全球經濟前景抱持樂觀，市場預期需求有望回升，推助日本橡膠連續第八天上漲，亦帶動上海期膠收漲；大阪OSE交易所-指標8月期貨漲0.5%，報每公斤276日圓；新加坡SICOM-RSS3 4月期貨跌0.3%，報每公斤245美分，上海期貨交易所交易最活躍的5月期貨跌0.8%，收於每噸15265元人民幣。

亞洲現貨市場則小跌，其中泰國橡膠RSS-3曼谷FOB持平，報每公斤73.20泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB跌近0.4%，報現貨價每公斤181.3美分。

據ANRPC(天然橡膠生產國協會)報告指出，預估2月全球天膠產量將下降12.4%，至89.7萬噸，而其中泰國降25.2%、印尼降9.3%、越南降28.6%、馬來西亞則增14.2%；因大多天膠生產國處於冬季期間，供給呈減，亦支撐市場基本面，市場價格可能出現上漲趨勢。 (商品行情網)

(時報資訊)