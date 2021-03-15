因應溫室氣體效應，台電與台塑燃煤發電機組，都朝向由燃氣取代，台電積極籌設的台中接收站已送環評審查中，台塑麥寮接收站也可望在今年10月送經濟部審議後送環評，雖然台塑規畫貯量不大，約在300萬噸左右，不足以因應台中電廠燃氣需求，但學者表示，在環評成為相關建設最大變數下，雙方應可接觸洽談合作調度空間。

對此，經濟部官員與台塑皆表示，不排斥這種想法，但還須實際接觸，深入商談，才能確定合作的可行性。

因應非核家園政策，燃氣發電量占總發電比重將大幅提升至50％，台電積極籌建協和與台中港天然氣接收站，根據台電規畫，在台中新建的接收站，將利用台中港工業專用區土地，建設5座地上型儲槽，包括內外防波堤、碼頭及發電機組等，總體費用約1200億元。目前該案已進入環評。

台塑則是因應麥寮燃煤機組改燃氣需求，打算在麥寮興建接收站，相關規畫細節已進入最後收尾階段，最快10月送經濟部審查，再送環評。

據了解，麥寮興建接收站，要用碼頭、空地不小，在沒有要新增填海造地，又要能放置貯槽、加熱設備等，總量最多不會超過300萬噸。

學者表示，雖不清楚蔡英文總統與台塑總裁王文淵接觸討論內容，但在台塑需要達到經濟規模，台電須努力穩定氣源下，雙方在中部興建接收站與燃氣調度上，確實有合作的可能性。

(中時 )