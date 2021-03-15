台中一名18歲高中生，本月7日凌晨無照駕駛一輛賓士車，撞上23歲彭姓女騎士，導致對方頸椎斷裂命危，彭女親友事後怒控張男出事後避不出面，網友昨天也起底張男的身分，其父是某醫美診所院長，該診所臉書稍早已經關閉，Google評論也在一夜間從2顆星降為1.5顆星。此外，張男事發後不聞不問，若無其事待家裡玩IG，引起網友撻伐。神隱7天後，張男終於在母親陪同下出面，張母更向社會鞠躬道歉，並發出3頁聲明重申，沒有避不見面，承諾會負起兒子的肇事責任。

肇事高中生母親發出3頁聲明重申，並未避不見面，承諾將會負起責任。

警方指出，張男當時駕駛賓士車沿忠明路往中清路方向行駛，行經大潤發大賣場前路口，遇到彭女騎乘機車，穿越路口欲左轉往中清路方向，雙方因撞擊力大，彭女遭撞飛倒地不起。

彭女的閏密事發後發文寫道：「彭女的昏迷指數3，非常的不好，用手電筒照射瞳孔是完全沒反應的那種，頸椎斷裂，就算救回來了，也有極大的可能變成植物人，為什麼妳會遇到這種事，妳是那麼的善良，那麼的善解人意，永遠都笑嘻嘻的你就像太陽一樣，為什麼是好？」。

消息傳開後，張男的身分馬上被網友起底，他的爸爸是台中某醫美診所院長，不知是否因為大量網路留言指責，有網友15日凌晨發現，該醫美診所的臉書已經關閉，Google評論也從14日晚間的2顆星降至1.5顆星，現階段仍有不少網友持續湧入診所的Google評論頁面，並留下1星評論。

針對彭女閨蜜彭女閏密在網路社群《Dcard》發文為傷者叫屈，張男的家屬澄清，一切照正常程序負責、作筆錄，對彭女家屬沒有不理睬，將與雙方協調溝通和解一事，絕不會逃避。

張母則鞠躬道歉，並發出整整3頁的聲明透露，兒子目前正在接受醫院治療評估，而自己並未不顧傷者狀況，只關心自己小孩，7日清晨5時接到警方通知後便立即出門要做筆錄，但出門前警方又告知不用去，要再等候通知。直至11日警方開出事故單，才於12日取得傷者大姊的聯絡電話，也進一步取得聯繫。

(中時新聞網)