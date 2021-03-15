喬柯維奇(Novak Djokovic)成為ATP史上在位最久的球王(312周)，他今年在澳網決賽打敗的對手麥維德夫(Daniil Medvedev)本周以些微差距擠下納達爾(Rafael Nadal)，登上世界第2。麥維德夫表示這陣子大概沒人追得上喬柯維奇，他可能把球王統治推進到400周！

麥維德夫對《路透》說：「在網壇最重要的就是大滿貫，但是(世界排名)也是另一個小型的競賽，他現在(喬柯維奇)一定很高興，以他目前的狀態，他肯定能達到400周。我們會嘗試阻止他，我在澳網決賽無能為力(直落三敗陣)，但職業運動的本質不變，沒有人打算放他輕易過關，他得靠實力贏得這一切。」

喬柯維奇的積分12008分，麥維德夫9940分，納達爾9670分，第4名的提姆(Dominic Thiem)為8625分，與喬柯維奇都有一段不小的差距。特別是對於沒有拿過大滿貫單打冠軍的麥維德夫，世界排名第2幾乎是他能拿到的最高排名。

ATP史上有26人登上球王，其中只有兩位「無冕球王」，1983年的藍道(Ivan Lendl)，他在隔年法網才首度摘下大滿貫金盃。另一人是1998年的里歐斯(Marcelo Rios)，里歐斯是智利選手，他佔據球王寶座6周，是唯一沒有拿到大滿貫的球王。可見大滿貫對於男子選手登頂是不可或缺的。

麥維德夫說：「這不是其他選手不夠好，而是喬柯維奇、納達爾、費德勒(Roger Federer)這3人實在太強，未來100年恐怕都無人能超越，我認為輸給他們沒什麼可恥的。」

(中時新聞網)