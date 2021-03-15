沙塵暴今襲北京，北京市氣象局今日上午7時發布訊息，稱北京已出現明顯沙塵天氣，預計至15日中午，大部分地區能見度小於1公里，請市民注意防範。

據大陸中央氣象台消息，受冷空氣大風影響，預計3月15日08時至16日08時，新疆南疆盆地和東部、內蒙古、黑龍江西南部、吉林西部、遼寧西部、甘肅、寧夏、陜西北部、山西、河北、北京、天津等地的部分地區有揚沙或浮塵天氣。

其中，內蒙古西部、甘肅河西、寧夏北部、陜西北部、山西北部、河北中北部、北京等地的部分地區有沙塵暴，內蒙古西部、寧夏北部、陜西北部、山西北部等地局部有強沙塵暴。

另外，據北京市生態環境監測中心網站消息，截至15日7時，北京市空氣質量指數為500，污染級別為6級，已達嚴重污染標準。

這波空氣中的首要污染物為PM10，北京市生態環境監測中心呼籲，兒童、老年人和病人應當停留在室內，避免體力消耗，一般人群應避免戶外活動。

住在郊外的民眾表示，在室內可感受到風力強大，風呼呼地吹，窗戶發出不小的聲響。

受嚴重污染天氣影響，截止到今天上午9時30分，北京首都機場計劃進出港航班總計1141架次，已取消247架次，取消率21.65％；北京大興機場計劃進出港航班846架次，已取消181架次，取消率21.39％。

(旺報 )