作家洪瓊君擔任講座，以新書《影子要跳舞》中第2個故事作為活動內容，於館內舉辦「身體閱讀」。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

現今網路科技時代，手機的誘惑力已遠遠大於書本，青年學子也全面被3C產品攻佔，在餐廳、在街任，不論任何角落，似乎鮮少看到同儕間彼此歡愉交談，或是獨自沉浸在書本翻閱看書的身影，據統計鄰近的韓國有三成青年手機成癮，嚴重影響生活與前額葉發展導致情緒失控的案例不斷增加。

《財團法人國紹泌尿科學教育基金會》與《新北市立圖書館三重分館》關心台灣青年，在329青年節來臨前，特別針對13至17歲國高中青年學子，邀請作家洪瓊君擔任講座，以新書《影子要跳舞》中第2個故事作為活動內容，於館內舉辦「身體閱讀」。

財團法人國紹泌尿科學教育基金會秘書長徐掌瑛表示，期待透過不同的閱讀活動展現方式，讓青少年遠離3C產品，體會肢體開發豐富的可能性，加強閱讀感受的理解，進一步提升閱讀文本的意願將手機使用時間逐步縮減。

新北市立圖書館三重分館簡淑賢主任指出，青年階段的發展目標主要是針對同儕的接納與認同，知識性的學習在學校或是補習才藝班已經可以滿足，他們平常到圖書館就是借書跟自修，今天推出這樣的活動希望能推廣閱讀多元化展現，也能透過活動認識有同樣興趣的新朋友，透過實際互動來取代冰冷的訊息傳遞。

(中時 )