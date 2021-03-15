在傳出注射阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苖出現意外的副作用後，荷蘭周日亦宣布暫停使用AZ疫苖，加入了這個快速擴大的國家名單。不過，阿斯特捷利康周日提出安全數據審查報告指出，沒有證據顯示其疫苖提高血栓風險。

荷蘭政府周日發布聲明表示，為了安全起見，至少到3月29日不會使用AZ疫苖。

荷蘭宣布暫停施打AZ疫苗將導致該國的接種計畫延後。荷蘭已經向阿斯特捷利康預訂1200萬劑新冠肺炎疫苗，其衛生機關原本規畫在未來兩周內注射約29萬劑AZ疫苖。

荷蘭政府表示，此舉是基於丹麥與挪威提出之可能產生嚴重副作用的報告。愛爾蘭也在周日稍早宣布暫停施打AZ疫苖。

挪威衛生機關上周六表示，最近接種AZ疫苖的三名衛生人員因為出現出血、血栓與血小板數量低下等症狀而入院治療。

荷蘭衛生部表示，荷蘭尚未出現這樣的病例，且目前尚無證據顯示該疫苗與丹麥挪威的報告之間有直接關聯。不過，荷蘭衛生部長德揚（Hugo de Jonge）也表示：「我們不能容許該疫苗有任何疑慮，我們必須確保一切都妥當，因此暫停使用該疫苖是明智的做法。」

上周晚些時候，荷蘭政府表示沒有理由停止使用AZ疫苖，歐洲藥品管理局（EMA）表示並無跡象顯示該疫苖可能引起血栓。

德揚表示，他的決定是根據新的報告，而EMA現在正在進行調查。

稍早前阿斯特捷利康表示，在對接種AZ疫苗者的安全數據進行審查後，並未發現該疫苖增加血栓風險的證據。

阿斯特捷利康進行的審查，涵蓋在英國與歐盟已注射其疫苗的逾1700萬人。

包括丹麥、挪威、愛爾蘭、冰島和荷蘭在內，目前暫停施打AZ疫苗的大多為歐洲國家，而在歐洲以外，泰國上周五亦宣布類似決定。

阿斯特捷利康周日表示，在對歐盟與英國接種AZ疫苗的逾1700萬人進行所有安全數據的仔細審查後，並未發現有證據顯示該疫苖對任何年齡組、性別、批次或任何特定國家有提高肺栓塞、深部靜脈栓塞或血小板減少症的風險。報告指出，截至目前為止，接種AZ疫苗出現15例深部靜脈血栓與22例肺栓塞的不良反應，這與接種其他獲准的新冠疫苗相似。

與牛津大學合作開發的AZ疫苗已經獲准在歐盟與許多國家使用，但尚未得到美國主管機構的批准。該公司正在準備向美國申請緊急使用授權，預期在美國的第三階段試驗數據將在未來幾周內出爐。

(時報資訊)